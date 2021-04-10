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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

معلومات جديدة عن أكبر كراكة فى الشرق الأوسط «مهاب مميش»

السبت 10/أبريل/2021 - 09:28 ص
كراكة
كراكة
مصطفى دياب
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أعلنت ترسانة IHC الهولندية، أنه بمجرد تشغيل الكراكة مهاب مميش، الأكبر بالشرق الأوسط، ستمتلك هيئة قناة السويس (SCA) واحدة من أقوى الجرافات في العالم.

وأكدت الشركة انتهاء رحلة الكراكة مهاب مميش البحرية، بنجاح، من خلال تحميلها على متن سفينة شحن شبه مغمورة، وبعد ذلك بدأت رحلتها نحو مصر، ووصلت إلى المجرى الملاحي لقناة السويس، أمس الجمعة.

ومن المتوقع أن يتم نشر الحفارة الجديدة بشكل أساسي لصيانة وتحسين منطقة مستوى سطح البحر التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، كما لديها القدرة على العمل بفعالية في الظروف القاسية في المنطقة، ومع جميع أنواع التربة.

وأشارت المصادر إلى تعاقد هيئة قناة السويس على الكراكة مهاب مميش في 2017، حيث مخطط لها أن توفر على الدولة 60 مليون دولار سنويا، كما يمكنها العمل 24 ساعة.

من جهتها كشفت مصادر أن الكراكة مهاب مميش تستطيع أن تكرك حتى 29190 كيلوواط للصخور الثقيلة CSD.

وأشارت المصادر إلى مواصفات، الكراكة مهاب مميش، والتي يصل إجمالي طولها 147.4 مترًا وإجمالي طاقة قاطعة مثبتة تبلغ 4800 كيلو وات، كما يمكن لـ MOHAB MAMEESH الجرف حتى عمق 35 مترًا، هناك أيضًا مرافق إقامة على متن الطائرة يمكن أن تستوعب أكثر من 70 شخصًا.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء الجمعة، استعدادا لعبورها قناة السويس في اليوم التالي ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

جدير بالإشارة، أن الكراكة "مهاب مميش" تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة ١٤٧،٤مترًا، وعرضها ٢٣مترًا، وغاطس ٥،٥٠متر، بعمق تكريك ٣٥ متر، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.

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