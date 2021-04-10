الكشف المبكر على ارتفاع ضغط الدم يحمي من حدوث مضاعفات (فيديوجراف)

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر على ارتفاع ضغط الدم يحمي من حدوث أي مضاعفات.وأوضحت الوزارة في فيديوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تقدم الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا في كل المحافظات.وأشارت إلى أنه يمكن معرفة أقرب مكان للراغبين في إجراء الفحوصات من خلال تطبيق صحة مصر