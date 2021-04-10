دور منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى كورونا (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من إنشاء منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يتمثل في عدة نقاط.وأوضحت الوزارة أنها توفر طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بالفيروس في التواصل مع الغرفة المركزية لأزمات فيروس كورونا بالوزارة.كما أنها تتيح معرفة المواطنين الذين تم تشخيصهم بالإصابة بكورونا داخل المستشفيات والعيادات الخاصة وتسجيلها ضمن إحصائيات الوزارة، بالإضافة إلى تقديم خدمة المتابعة المنزلية للمرضى.وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تسجيل الشكاوى الخاصة بالمواطنين من خلال إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم ١٤٤٠.