اليابان والهند تعدان لعقد اجتماع بصيغة «2+2» في طوكيو

تعد حكومتا اليابان والهند لعقد اجتماع لوزيري الخارجية والدفاع للبلدين في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.ويشارك في الاجتماع وزير خارجية اليابان، موتيجي توشيميتسو ووزير الدفاع كيشي نوبو. ومن الهند، وزير الشؤون الخارجية، سوبراهمانيام جايشانكار ووزير الدفاع، راجناث سينج.وهذا هو الاجتماع الثاني، بصيغة "2+2" بين اليابان والهند، في أعقاب اجتماع في الهند قبل عامين.ومن المتوقع أن تبحث الدولتان سبل التعاون عن كثب في مجال الدفاع.وكانت اليابان والهند قد وقعتا على اتفاق العام الماضي للسماح بأن تقدم قوات الدفاع الذاتي اليابانية وقوات الجيش الهندي لبعضهما البعض الغذاء والوقود.ويقوم رئيس وزراء اليابان، سوجا يوشيهيدي أيضا بترتيبات لزيارة الهند والفلبين خلال فترة العطلة التي تستمر من نهاية إبريل الجاري حتى مطلع مايو المقبل.وبينما تواصل الصين فرض نفسها في جميع أنحاء المنطقة، تتطلع الحكومة اليابانية بشكل كبير للهند بوصفها حليف، يشترك في قيم أساسية ويمكن أن تساعد في العمل نحو منطقة حرة ومنفتحة بالمحيطين الهندي والهادئ.وتأمل الحكومة اليابانية في إظهار علاقة وثيقة بين الدولتين من خلال اجتماع "2+2" وزيارة رئيس الوزراء سوجا إلى الهند.