إنجاز 96% من تطوير مكتب بريد «أولاد سالم» بدار السلام في سوهاج

تابع المهندس عبدالمنعم على عبدالقوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، برفقته عزت شاكر، نائب رئيس المركز، أعمال تطوير مكتب بريد "أولاد سالم قبلي" والجارية حاليًا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة".وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أن نسبة الأعمال التي تم تنفيذها بمكتب بريد سالم قبلي بلغت 96% مع اقتراب انتهاء العمل قريبًا.يذكر أن الإدارة الصحية بدار السلام، نظمت قافلة طبية للكشف المجاني علي أهالي قرية الخيام التابعة لمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بمقر مدرسة النهضة الابتدائية بالخيام، والتي استمرت على مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين والكشف على 2800 مواطن.يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للقوافل الطبية التي تجوب محافظات مصر المختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.