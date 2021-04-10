محافظ الغربية يدعو الورش والمحال التجارية للالتزام بمواعيد الغلق

دعا الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، كما دعا أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.وأكد محافظ الغربية، لـ"الدستور"، أنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.وكانت محافظة الغربية، أعلنت عن غلق منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، ما بين محال تجارية وورش داخل الكتلة السكانية وكذلك غلق مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.