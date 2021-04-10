إقبال كثيف على معرض «أهلًا رمضان» بالإسماعيلية

شهد معرض أهلًا رمضان ٢٠٢١ بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، اقبالًا وزحامًا شديدًا من المواطنين، لشراء احتياجات شهر رمضان الكريم، بعد التخفيضات التي أعلن عنها العارضين المشاركين بالمعرض والتي وصلت إلى أكثر من 50% لبعض منتجات "الياميش".كما شهد المعرض حملات متابعة من مديريات التموين والطب البيطري بالإسماعيلية، لمتابعة المنتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها والتزام العارضين بالأسعار المعلنة عند افتتاح المعرض.جاء ذلك بناءً على توجيهات النائب أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بمتابعة العارضين بمعرض أهلًا رمضان ٢٠٢١ ومدى التزامهم بقائمة الأسعار المعلنة مُنذ اول يوم افتتاح المعرض والتأكيد على تطبيق الخصومات المتفق عليه لصالح المواطنين التي وصلت خلال الأيام الماضية إلى ٥٠٪ بالإضافة الى متابعة جودة المنتجات والسلع المعروضة.ويُقام معرض "أهلًا رمضان" ٢٠٢١ تحت إشراف الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بمركز شباب الشيخ زايد والذي تم افتتاحه ولمدة شهر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.