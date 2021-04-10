الاحتلال يواصل انتهاكاته: طفل يفقد عينه وإصابة فلسطينيين واعتقال 4

- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بيت لحم والخليل وجنين



- إصابات في القدس وكفر قدوم



- احتجاز رعاة أغنام في بيت لحم



واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انتهاكاته بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث أدى رصاص الاحتلال لفقدان طفل عينه اليمنى، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء قمع المسيرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان، وجرى اعتقال 4 مواطنين في الخليل وبيت لحم وجنين.الاحتلال يتسبب بفقدان طفل عينه قالت مصادر طبية إن الطفل عز الدين نضال البطش (13 عاما) فقد عينه نتيجة إصابتها بشكل مباشر بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال تواجده داخل أحد المحال التجارية وسط المدينة.وأظهر شريط فيديو أن الطفل البطش كان في أحد المحال التجارية لحظة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي الذي أصابه في عينه مباشرة.اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائد ابراهيم عبيات (42 عاما) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.فيما داهم جنود الاحتلال منازل الأشقاء: عمار أديب موسى، ومحمود، ومحمد، وأحمد، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعاثوا فيها خرابا، بعد تكسير الأبواب الرئيسية، واحتجزوا عمار (39 عاما) لأكثر من ساعتين.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رزق الرجوب (63 عاما) بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة كريسه ببلدة دورا جنوب غرب الخليل.وفي جنين، اعتقلت الشابين محمد غسان منصور (19 عاما)، وأحمد اياد السعدي (19 عاما)، بعد اقتحام المدينة، ومداهمة منزلي ذويهما وتفجير أبوابهما والعبث بمحتوياتهما، في ضاحية صباح الخير وشارع نابلس.أصيب 9 مواطنين بينهم مصور صحفي، خلال قمع الاحتلال الاعتصام الأسبوعي ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 9 مواطنين، منهم 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مصور صحيفة القدس محمود عليان، و5 آخرين نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليهم بالضرب والتنكيل.وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع بينهم أطفال، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باطلاق قنابل الغاز والأعيرة الاسفنجية، ما أدى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق بينهم أطفال.واحتجزت قوات الاحتلال اثنين من رعاة الأغنام لعدة ساعات في قرية كيسان شرق بيت لحم.وقالت النشاط الشبابي نبيل عبيات بأن قوات الاحتلال احتجزت اثنين من رعاة الأغنام أثناء تواجدهما قرب مستوطنة "معالي عاموس"، هما مصطفى إبراهيم عبيات (45 عاما)، ومصعب صالح عبيات (20 عاما)، بحجة منع الاقتراب من المنطقة لأغراض عسكرية، وتم اقتيادهما إلى مجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، واحتجازهما لفترة طويلة قبل أن يطلق سراحهما.