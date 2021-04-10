رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«كنائس من أجل السلام» تشيد بإعادة إدارة بايدن مساعدة الفلسطينيين

السبت 10/أبريل/2021 - 08:46 ص
منظمة كنائس من أجل
منظمة كنائس من أجل السلام
وكالات
طباعة
رحبت منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط بإعلان وزير الخارجية أنطوني بلينكين عزم ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن استئناف المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين.

وقالت إنها "تحث إدارة بايدن لاستئناف هذه المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في أقرب وقت ممكن بعد قطع كامل للمساعدات عن الفلسطينيين، وإن استئناف الدعم المالي، بما في ذلك 75 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية والإنمائية، هو خطوة أولى مرحب بها في معالجة التدهور الكبير في العلاقات الأمريكية الفلسطينية على مدى السنوات الأربعة الماضية".

وقال كبير مديري المناصرة والعلاقات الحكومية في "كنائس من أجل السلام" كايل كريستوفالو "نحن ممتنون لإدارة بايدن لاعترافها بالخدمات الهامة التي تقدمها الأونروا والبرامج الإنسانية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

واوضحت المنظمة أن "هذه الأموال توفر الدعم الضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك فهي ليست سوى خطوة أولى ويجب على إدارة بايدن متابعة هذه الإجراءات من خلال الاستمرار في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين، وإعادة فتح القنصلية العامة في القدس الشرقية، والعمل مع الكونغرس لإيجاد طريقة لإعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

كما دعت "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" إدارة بايدن للتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح باتخاذ إجراءات أحادية الجانب مثل عمليات الهدم والبناء الاستيطاني دون عواقب ملموسة.

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

كورونا عالميا: 135.3 مليون إصابة ومليونين و929 ألف وفاة

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى

ريادة الأعمال الرقمية وإستشراف المستقبل بالأعلى للثقافة