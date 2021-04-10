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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مصادر بـ«التعليم»: إضافة مادة «تنمية المهارات» للصف الرابع الابتدائي

السبت 10/أبريل/2021 - 08:33 ص
الابتدائي
الابتدائي
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دمج مادة جديدة في الصف الرابع الابتدائي تدرس بداية من العام المقبل بعنوان "تنمية المهارات المهنية"، تتضمن مهارات متعددة للطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم من قبل إضافة الرموز الهيروغليفية في المنهج التعليمي للصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن قضية الوعي الأثري والسياحي تأتي في صدارة القضايا التي تهتم بها الوزارة بمراحل التعليم المختلفة، وتتم معالجتها في معظم المواد الدراسية سواء في موضوعات أو أنشطة، حيث يتم تناول المفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة بالسياحة والمناطق السياحية والأثرية وكل أشكال التراث المصري القديم، وأيضًا أخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والأثرية بهدف نشر الوعى السياحي والأثري وإكساب الطلاب أخلاقيات السياحة.

وأوضحت الوزارة، أن فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من معاني باللغة العربية في المناهج تهدف إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم بهدف المعرفة ورفع الوعي وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية، والتي كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، وليس للحفظ.

وأشارت إلى أن المواد الدراسية كلها تتكامل في دعم تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي وأن خطة تطوير المناهج المستقبلية تتضمن تطورًا واضحًا في تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي من الصف الرابع الذي سيتم تطبيقه العام القادم إلى نهاية المرحلة الثانوية.

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