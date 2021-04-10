24 ألفا و130 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 24 ألفا و130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و497 ألفا و881 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 228 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 57 ألفا و350 حالة.وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 4 ملايين و771 ألفا و214 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء الأرجنتين، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 707 آلاف و60 شخصا.