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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحذيرات من تعرض طوكيو لضربة اقتصادية بسبب سلالات كورونا المتحورة

السبت 10/أبريل/2021 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
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حذر اقتصاديون في اليابان، اليوم السبت، من احتمالية تعرض العاصمة طوكيو لضربة اقتصادية إضافية تقدر بـ4 تريليونات ين، إذا انتشرت سلالات فيروس كورونا المتحورة شديدة العدوى بسرعة في جميع أنحاء المدينة، مع إمكانية تخفيف تداعيات هذه الضربة إذا تمكنت السلطات من إبطاء معدلات العدوى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- نقلا عن تقديرات خبراء جامعة طوكيو- أن الانتشار السريع نسبيًا للسلالات المتحورة في طوكيو قد يترك العاصمة تتعامل مع أكثر من 1400 إصابة يومية في مايو المقبل، وهي زيادة من شأنها أن تجعل السلالات الجديدة مصدرًا رئيسيًا للإصابات بكوفيد-19 الجديدة بحلول شهر يوليو تقريبًا.

وأضاف الفريق الاقتصادي بقيادة أساتذة الاقتصاد تايسوكي ناكاتا ودايسوكي فوجي أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الخسائر الاقتصادية في طوكيو بمقدار 3.76 تريليون ين.

وفي سيناريو أقل حدة يكون فيه انتشار السلالات المتحورة أبطأ، يقدر الفريق الاقتصادي أن تتحمل طوكيو أكثر من 2 تريليون ين.

وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 الألف حالة في مايو المقبل، ولكن لن تشكل السلالات المتحورة غالبية الإصابات حتى نهاية العام تقريبًا.

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