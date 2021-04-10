البترول: حلول جديدة للاستفادة من استخدام الغاز الطبيعى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن برنامج قطاع البترول الجارى تنفيذه لنشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية يأتي مدعومًا بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى أتاحت للمواطنين الاستفادة من الغاز كوقود متوفر ونظيف ورخيص لا تتجاوز تكلفته نصف تكلفة الوقود التقليدى من البنزين والسولار بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق لهم الاستفادة من الإنتاج المحلى المتوفر من الغاز الطبيعى.جاء ذلك خلال ترؤس الوزير عبر تقنية الفيديوكونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.وأوضح الملا أن قطاع البترول اتخذ خطوات سريعة للمضى قدما فى نشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات تيسيرًا على المواطنين وتشجيعًا لهم خاصة أن تزايد أعداد المحطات ونشرها فى طرق ومحاور حيوية يعد رسالة إيجابية وحافزا مهما لكافة الراغبين فى تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز، مؤكدًا أنه علاوة على ما يتم تنفيذه من محطات على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فإنه تم بدء تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين مختلف أنواع المركبات والسيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، كما سيتم الدفع بعشر محطات تموين متنقلة جديدة خلال الفترة المقبلة.وأضاف الملا أن قطاع البترول بدأ فى تطبيق حلول جديدة للاستفادة من استخدام الغاز الطبيعى فى المناطق التى لم يتم مد شبكات وخطوط الغاز الطبيعى إليها وذلك من خلال استخدام وسائل نقل الغاز الطبيعى المضغوط إلى هذه المناطق حيث تتم تغذية بعض المنشآت الصناعية من خلال هذه الوسائل.ووجه الملا بالإسراع فى نشر خدمات الدعم الفنى واختبار اسطوانات الغاز فى السيارات بشكل أكبر فى مختلف المناطق بما يواكب الإقبال الحالى على استخدام الغاز ويلبى احتياجات حائزى المركبات العاملة بالغاز ويوفر عنصر الأمان والسلامة.وأشاد الملا بأداء شركة غازتك التى تعد صاحب الحصة السوقية الأكبر فى نشاط تموين وتحويل السيارات للغاز الطبييعى وتضاعف حجم أعمالها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة مدفوعًا بسياسات الدولة ومبادراتها الداعمة للتوسع فى استخدام الغاز كوقود.ومن جانبه استعرض المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أهم اسهاماتها خلال عام 2020 فى تنفيذ المشروع القومى لاستخدام الغاز الطبيعى فى السيارات حيث تم تنفيذ وتشغيل 15 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز فى عدد من المحافظات منها الأقصر وجنوب سيناء اللتان شهدتا لأول مرة إطلاق هذه الخدمة للمواطنين ليرتفع عدد محطات الشركة التى تخدم مستخدمى الغاز الطبيعى للسيارات إلى 117 محطة و39 مركزًا للتحويل حتى نهاية عام 2020 بما يجعلها الأعلى فى معدل انتشار المحطات ومراكز التموين بين كافة الشركات العاملة فى هذا المجال لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تحويل 5ر18 ألف سيارة فى مراكز الشركة خلال عام 2020 لتستمر كأعلى الشركات فى تحقيق معدلات التحويل للسيارات لافتا إلى أنه من المستهدف مضاعفة هذا المعدل إلى 45 ألف سيارة خلال عام 2021 فى إطار المشروع القومى الجارى.وأضاف أنه تم كذلك إنشاء محطتين متكاملتين لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعى والبنزين والسولار فى كل من طنطا وبنى سويف تمهيدًا للتوسع فى نشر هذه النوعية من المحطات المتكاملة فى مختلف المحافظات لتصل إلى 14 محطة.وأشار إلى تطوير مشروعات نقل الغاز الطبيعى المضغوط لتغذية المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى حيث تم إمداد بعض المنشآت الصناعية بمدينتى العاشر من رمضان وجنوب سيناء بالغاز فضلا عن إنشاء محطات لتموين الناقلات بالغردقة وشرم الشيخ، كما تم لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط تشغيل أول محطة تموين متنقلة للسيارات والمركبات العاملة بالغاز.حضر أعمال الجمعية الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.