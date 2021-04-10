2734 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 2734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 266 ألفا و677 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية اليوم السبت - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1511 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 232 ألفا و835 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية يوم أمس أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 30 ألفا و219 شخصا، منهم 11 ألفا و376 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و517 في حالة حرجة.