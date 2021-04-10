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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحف تبرز زيارة رئيس تونس وتحويل الإرادة المصرية الأحلام إلى واقع

السبت 10/أبريل/2021 - 08:22 ص
الصحف
الصحف
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قالت صحيفة (الجمهورية) إن المشروعات القومية العملاقة تزين كل شبر من أرض مصر الغالية، فقطار التنمية يطوف على كل البقاع، حيث بناء دولة عصرية حديثة، ومشروعات متنوعة ما بين زراعية وصناعية وثروات تعدينية تحقق التنمية المستدامة وتخلق مجتمعات عمرانية جديدة توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (عبور جديد للمستقبل)- إن الإرادة المصرية بالقيادة الواعية الحكيمة حولت كل الأحلام المستحيلة إلى واقع وإنجازات على أرض الوطن، وصارت الأماني حقائق ملموسة، وصارت الدلتا الجديدة التي كانت حلمًا وأصبحت واقعًا عبورًا جديدًا للمستقبل وجسرًا قويًا يصل الحاضر بالغد المشرق.

وأشارت إلى أن استزراع أكثر من ١٫٥ مليون فدان بأجود المحاصيل الزراعية يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات المواطن والأسرة المصرية، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، انطلاقة حقيقية نحو المستقبل والتنمية الشاملة.

وأكدت أن مـن حـق المصريين أن يفخروا برئيسهم ويـفـخـروا بإنجازاته وبالمشروعات القومية العملاقة التي تنطلق في ربـوع الوطن في مختلف المجالات والقطاعات.

ولفتت إلى أن الدلتا الجديدة إنجاز ضخم ومشروع العصر وجسر العبور إلى المستقبل يؤكد أن الجهد الكبير الذي يبذل لا يتوقف والإرادة الفولاذية التي تواجه التحديات وتحقق المعجزات.


وقالت صحيفة (الأهرام) إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى القاهرة هذه الأيام، وهي الزيارة الأولى له إلى مصر منذ توليه المسؤولية في تونس العزيزة على قلب كل مصري، تمثل نقلة نوعية متميزة في علاقات البلدين على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (العلاقات المصرية ــ التونسية)- أنه ليس من قبيل المبالغة التذكير بأن الدولتين الشقيقتين عاشتا ظروفا متشابهة في السنوات الأخيرة تحتم تبادل الآراء والتنسيق في المواقف بين قيادتي البلدين.

وأشارت إلى أن جدول أعمال الرئيسين عبدالفتاح السيسي وقيس سعيد، سوف يتضمن بنودا عديدة كلها في غاية الأهمية، وسيكون على رأس تلك البنود التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وتونس.

وتابعت أن الملف الليبي سيكون هو الأهم في المباحثات، حيث تمر الشقيقة ليبيا بظروف تفرض على مصر وتونس التنسيق التام بينهما نظرا إلى كونهما دولتى جوار لليبيا، ومعروف أن التطورات الليبية، وتحقيق الاستقرار بها، من أهم مقتضيات الأمن القومي لمصر ولتونس بنفس المقدار، كما ستكون هناك ملفات العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العرب جميعا كأمة واحدة.

وأوضحت أن العلاقات العربية المتوسطية تحوز أهمية متزايدة باعتبار الدولتين، مصر وتونس، من الدول المتشاطئة على البحر المتوسط، وتربطهما بدول أوروبا المطلة عليه علاقات متشابكة، وهو ما يستلزم التعاون والتشاور بينهما وبين تلك الدول.

ولفتت إلى أن قضية الشعب الفلسطيني، ستكون على رأس المباحثات بين الرئيسين، التي مهما بلغت الهموم الداخلية لكل دولة عربية على حدة، فإنها تظل قضية العرب الأولي، ومعروف أن الدولتين مصر وتونس، كانتا، وسوف تظلان، من أهم الدول العربية التى حملت هموم الفلسطينيين، وسعيتا إلى رفع الظلم الواقع عليهم، من خلال البحث عن استئناف عملية تفاوض عادلة وموضوعية تضمن إعادة الحقوق لأصحابها.

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