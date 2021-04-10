اليوم.. السيسي يعقد مع نظيره التونسي قمة مصرية

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره التونسي قيس سعيد، قمة مصرية تونسية بقصر الاتحادية.تتناول القمة، التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات؛ خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر أمس الجمعة بمطار القاهرة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.