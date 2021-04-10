المنيا: إغلاق شارع الجلاء بملوي لتركيب الغاز الطبيعي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، عن إغلاق شارع الجلاء من الجهة البحرية بدءا من اليوم السبت 10 أبريل، وحتى يوم الأربعاء 15 من نفس الشهر، للقيام بأعمال عبور خط الغاز الطبيعي من شارع الجلاء أسفل طريق مصر أسوان وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد لتغذية حي شرق المدينة.وأوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 104 وحتى يوم الأربعاء الموافق 154 سوف يتم غلق الجهة البحرية من شارع الجلاء فى المنطقة من محطة أتوبيس شركة الصعيد بجوار بنك مصر وحتى شارع الحمايدة، نظرًا لأعمال عبور خط الغاز من شارع الجلاء أسفل طريق مصر أسوان وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد لتغذية حي شرق المدينة بالغاز الطبيعي، وما يترتب عليه من تحويلات مرورية خلال هذه الفترة.وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى سائقى المركبات مراعاة المداخل البديلة لهذا الجزء من الشارع لحين الإنتهاء من هذه الأعمال منعا لوقوع أية حوادث أو مشاكل مرورية.