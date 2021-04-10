تكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال شهر رمضان بالبحيرة

أعلن المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، استعدادات شهر رمضان المبارك بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والبقالة الحرة والجزارة، وذلك بالاشتراك مع "مباحث التموين - الصحة - الطب البيطري" للتفتيش ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة لمطابقة السلع المعروضة للقوانين والقرارات التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وللتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للإستهلاك الآدمي ومذبوحة داخل المجازر الحكومية.وأكد وكيل وزارة التموين أنه سيتم طرح كميات من سلع رمضان والسلع التموينية المختلفة لدى المعارض، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض بدمنهور وكذلك افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة كفر الدوار، لافتًا إلى أنه جاري افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة إيتاى البارود وفروع الجميعات الاستهلاكية، وكذا المولات والهايبرات والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن الأسعار المعروضة بالأسواق.وأوضح أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من توافر حصة يومين بالمخابز البلدية، وتكثيف تواجد مفتشي التموين بالشوارع والأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات العامة مع وقف جميع الأجازات لمفتشي التموين خلال شهر رمضان، والتأكيد على تواجد أحد مفتشي الرقابة وحماية المستهلك من المديرية داخل المعارض المقامه لمراقبة جودة السلع وصلاحيتها ولتلقي أي شكاوى من المواطنين والعمل على تلافيها.