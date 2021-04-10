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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

السبت 10/أبريل/2021 - 07:16 ص
أطفال المتحابين
أطفال المتحابين فى الله
خالد حماد
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استضاف البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، مجموعة من الأطفال الأيتام من أبناء جمعية المتحابين في الله، لمشاهدة العرض المسرحي «عيلة الفقري» على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

واستقبل الفنان أيمن عزب، مدير المسرح الكوميدي، رئيسة الجمعية سفيرة السلام الاجتماعي والنوايا الحسنة ناهد الدفراوي، ومجموعة الأطفال الأيتام من أبناء الجمعية، كما كان في استقبالهم أيضًا أبطال العرض الفنان محمد الصاوي، والفنانة فاطمة الكاشف، وحرصوا جميعًا على إدخال البهجة في نفوس الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم.

يذكر أن بطولة العرض للفنانين «محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب»، تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية من كلمات الشاعر بلال إمام، ومن إخراج محمد متولي.
أطفال المتحابين فى الله
أطفال المتحابين فى الله
أطفال المتحابين فى الله
أطفال المتحابين فى الله
أطفال المتحابين فى الله
أطفال المتحابين فى الله

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