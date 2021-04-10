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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة فى فنزويلا يتهم حكومة بلاده بالكذب بشأن نقص لقاحات كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 07:15 ص
خوان جوايدو
خوان جوايدو
هدير سند
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اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الحكومة بالكذب بشأن نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد، معتبرا أن هذا النقص "لا علاقة له بالعقوبات الاقتصادية" التي تؤثر على كراكاس.

وقال جوايدو الذي تعترف به دول عدة بينها الولايات المتحدة رئيسا مؤقتا لفنزويلا: "لن أتعب من تكرار ذلك. أمام الكذبة الرسمية بشأن تحميل الخارج المسؤوليات: (الرئيس) نيكولاس مادورو هو المسؤول الوحيد عن نقص اللقاحات في فنزويلا".

وأضاف جوايدو في مؤتمر صحفي في كراكاس: "في 29 ديسمبر، قالوا (السلطات) إنهم اشتروا 10 ملايين لقاح سبوتنك في (الروسي)، الآن يقولون إن الأموال (الفنزويلية في الخارج) مجمدة، إنهم يناقضون أنفسهم".


وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في مقابلة مع "فرانس برس"، إنه "لو لم يتم تجميد الأموال الفنزويلية (في الخارج) لكانت السلطات قد اشترت منذ 3 أشهر 30 مليون لقاح تحتاجها البلاد"، مشيرا إلى أن العقد مع روسيا يتم تسديده بشكل أقساط.

واعتبر جوايدو الذي عهدت إليه واشنطن إدارة الأموال الفنزويلية في الولايات المتحدة، أن نقص اللقاحات "لا علاقة له بالعقوبات"، قائلا إنه "اتخذ الخطوات اللازمة للدخول إلى نظام كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وكان جوايدو أعلن منتصف مارس أنه أفرج عن 30 مليون دولار من الأموال التي جمدت في الخارج في إطار العقوبات، من أجل شراء اللقاحات عبر آلية "كوفاكس".

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