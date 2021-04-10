الأرثوذكسية تحتفل بعيد رحيل البابا يؤانس التاسع عشر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد نياحة البابا يوأنس التاسع البطريرك الواحد والثمانين.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم سنة 1043 ش 29 مارس سنة 1327 م تنيح البابا يوأنس التاسع البطريرك (81) وهو من ناحية نفيا منوفية ويعرف بيوأنس النقادي أحد الأخوين.وتابع: وفي أيامه جرت شدائد كثيرة علي النصارى فمنهم من قتل ومن حرق ومن صلب وشهروا بهم علي الجمال وألبسوهم العمائم والثياب الزرقاء، ثم تحنن الله علي الشعب برحمته.مضيفا: وتنيح البابا بحارة زويلة ودفن بدير النسطور بعد أن قام علي الكرسي ست سنين وستة شهور ويما واحدا لأنه تولي الكرسي في يوم أول بابه سنة 1037 ش ( 28 سبتمبر سنة 1321 م )