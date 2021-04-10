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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوكالة الفضائية الأوروبية يشكك في واقعية مشروع إنشاء فندق فضائى

السبت 10/أبريل/2021 - 06:50 ص
يوزف أشباخر
يوزف أشباخر
وكالات
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يبدو أن مشروع إنشاء محطة فضائية في مدار الأرض بمثابة "فندق فضائي" يشبه في الوقت الراهن خيالًا علميًا ويستبعد أن يتحقق في المستقبل القريب.

وجاء ذلك على لسان مدير عام الوكالة الفضائية الأوروبية، يوزف أشباخر، الذي أدلى بحديث لوكالة "تاس" الروسية بعد وصوله مطار "بايكونور" الفضائي من حيث انطلقت اليوم إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة "سويوز – 18" الفضائية الروسية المأهولة.

وقال:" من الواضح أن المقصود بالأمر هو مشروع سيتحقق في المستقبل البعيد وأنه من مشاريع الخيال العلمي. وليست لدينا خطط كهذه. لكني أعلم أن البعض يفكر في اتخاذ تلك الخطوة الجريئة انطلاقا من معتقدات التجارة. ويثير هذا الأمر بالطبع ضجة، إلا أن هذا المشروع ليس ضمن برنامج وكالتنا".

من ناحية أخرى فإن النمساوي، يوزف أشباخر، الذي تولى في 1 مارس الماضي إدارة الوكالة الفضائية الأوربية يرى أن من الضروري السعي إلى مردود تجاري أكبر من حملات استصلاح الفضاء الكوني.

وأضاف أن الرحلات الفضائية الخاصة بمشاركة المدنيين إلى مدار الأرض لها مستقبل وتمتلك روسيا خبرات في هذا المجال. وتعتزم الوكالة الفضائية الأوروبية، حسب رئيسها، التعاون مع الزملاء الروس بهذا الشأن.

يذكر أن شركة Ordital Assembly Corporation الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإنشاء محطة "فوياجر" المدارية وتزويدها بنظام الجاذبية الاصطناعية بفضل دوران المحطة الدائم.

ويفترض أن تعمل المحطة كـ "فندق فضائي" يتسع لـ400 شخص. وتعوّل الشركة على البدء في تحقيق المشروع بحلول عام 2025 وإنجازه بحلول عام 2027.

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