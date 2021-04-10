تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الأمير فيليب

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تفاصيل عن الايام الأخيرة لدوق إدنبرة، الأمير فيليب الذي توفي أمس عن عمر ناهز 99 عامًا.وقالت ديلي ميل: أن الأمير فيليب كان داعمًا للملكة خلال الأسابيع الماضية، بعد تصريحات الأمير هاري المبتعد عن العائلة وزوجته الأمريكية ميجان ماركل.ورغم أن اعتلال صحة الأمير كانت واضحة للعينان وتظهر أن الأجل قد اقترب، إلا أن الزوجين كانا قادرين على الاستمتاع بوقتهما.وفي الأسابيع الأخيرة، كان الأمير ينام معظم اليوم، وفي واقعة تظهر أنه كان واعيًا بكل شيء، سقطت منه نظارة القراءة أثناء السير، فحاول أحد المساعدين التقاطها، لكن الأمير الراحل قال بعد أن رفع ذراعه «لا تهتم، سأفعل ذلك بنفسي»، وفعل ذلك.