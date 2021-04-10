شرم الشيخ والغردقة على قائمة أفضل 5 وجهات سياحية فى أوكرانيا

تصدرت كلا من شرم الشيخ والغردقة وجهات السفر المفضلة للشعب الأوكراني، وفقًا لما نقلته صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية.ووفقًا للصحيفة، فإنه في الوقت الحالي، الوجهة الأكثر شعبية للأشخاص الذين يسافرون عبر مطار كييف بوريسبيل الدولي هي شرم الشيخ والغردقة، يليهم إسطنبول في تركيا، ودبي في الإمارات العربية المتحدة، وعاصمة بيلاروسيا مينسك، كأفضل خمس وجهات.وأفاد مطار كييف في 7 أبريل، أن حركة الركاب في مطار كييف بوريسبيل الدولي زادت بأكثر من 10٪ لتصل إلى 534 ألف مسافر جوًا في مارس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وفي الشهر الماضي، مر 494300 مسافر دولي عبر مطار بوريسبيل الدولي، بزيادة قدرها 9.2٪ عن شهر مارس الماضي، ونمت حركة الركاب المحلية إلى 40100 مسافر، بزيادة 18.6٪.ودخلت أوكرانيا في حالة إغلاق على مستوى البلاد بعد أسابيع قليلة من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 3 مارس 2020، وأغلقت الحدود واستأجرت الحكومة وسيلة نقل خاصة لإعادة الأوكرانيين الذين علقوا في الخارج إلى الوطن.