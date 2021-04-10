باكستان تسجل 5 آلاف و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة وفاة

سجلت باكستان 5 آلاف و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 715 ألفا و968 حالة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 100 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و329 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 627 ألفا و561 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 73 ألفا و78 شخصا.