مدارس الأحد وصلاة المسبحة الوردية بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى

اجتمعت كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى، لصلاة المسبحة الوردية والتأمل في إنجيل الأحد.بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي وترأس القداس الأب جرجس أرمانيوس، راعي الكنيسة، ومعاونة الشماس أسامه أنيس، وبحضور عدد من أفراد الرعية وخدام الكنيسة والراهبات، وتلى القداس مدارس الأحد للأطفال مع خدام الكنيسة، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية.