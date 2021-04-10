الهند تسجل أكثر من 145 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 145 ألفًا و384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 13 مليونًا و205 آلاف و926 شخصًا.وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 794 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 168 ألفًا و436 شخصًا.وأفادت بأن 77 ألفًا و567 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونًا و990 ألفًا و859 شخصًا، مشيرة إلى ارتفع عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند إلى مليون و46 ألفًا و631 شخصًا.