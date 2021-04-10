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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«لايف ساينس» يشيد بالمدينة المفقودة: ثانى أهم اكتشاف بعد مقبرة توت عنخ أمون

السبت 10/أبريل/2021 - 07:47 ص
المدينة المفقودة
المدينة المفقودة
أمينة ذكى
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أشاد موقع لايف سانيس العلمي الأمريكي بالمدينة المفقودة التي تم اكتشافها تحت رمال الأقصر والتي تعود لأكثر من 3 آلاف عام.

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت الخميس أن علماء الآثار اكتشفوا "المدينة الذهبية المفقودة" التي دفنت تحت العاصمة المصرية القديمة الأقصر منذ 3000 عام.

وتعرف المدينة تاريخيًا باسم "صعود آتون"، وأسسها أمنحتب الثالث (حكم من 1391 إلى 1353 قبل الميلاد)، وهو جد توت عنخ آمون، أو الملك توت عنخ آمون واستمر الناس في استخدام "المدينة الذهبية" خلال فترة حكم أمنحتب الثالث المشتركة مع ابنه أمنحتب الرابع (الذي غير اسمه لاحقًا إلى إخناتون)، وكذلك أثناء حكم توت والفرعون الذي تبعه المعروف باسم "آي".

على الرغم من تاريخ المدينة الغني - تشير الوثائق التاريخية إلى أنها كانت موطنًا للقصور الملكية الثلاثة للملك أمنحتب الثالث وكانت أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في الأقصر في ذلك الوقت - إلا أن بقاياها بعيدة عن علماء الآثار حتى الآن.

وقال زاهي حواس، عالم الآثار الذي قاد أعمال التنقيب في المدينة الذهبية ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار، في بيان مترجم: "بحث العديد من البعثات الأجنبية عن هذه المدينة ولم يعثروا عليها قط".

وبدأ فريقه البحث في عام 2020 على أمل العثور على المعبد الجنائزي للملك توت. وقال حواس إنهم اختاروا البحث في هذه المنطقة "لأنه تم العثور على معبدي حورمحب وآي في هذه المنطقة".

وتابع: "لقد فوجئوا عندما بدأوا في الكشف عن الطوب اللبن في كل مكان حفروه، سرعان ما أدرك الفريق أنهم اكتشفوا مدينة كبيرة كانت في حالة جيدة نسبيًا.. شوارع المدينة محاطة بالمنازل بعضها يصل ارتفاع جدرانه إلى ثلاثة أمتار. كانت هذه المنازل مليئة بالمنازل والأدوات التي استخدمها المصريون القدماء في الحياة اليومية".

وقالت بيتسي برايان، أستاذة علم المصريات بجامعة جون هوبكنز، في البيان إن "اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني أهم اكتشاف أثري منذ مقبرة توت عنخ آمون" التي حدثت عام 1922، كما أن "اكتشاف المدينة المفقودة لن يمنحنا فقط لمحة نادرة عن حياة قدماء المصريين في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية [في] أغنى ثرواتها، بل سيساعدنا في إلقاء الضوء على أحد أعظم [ألغاز] التاريخ: لماذا قرر أخناتون و[الملكة] نفرتيتي الانتقال إلى العمارنة؟".

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