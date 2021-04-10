ارتفاع حاد فى إصابات ووفيات كورونا بتونس

ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في تونس إلى أكثر من 267 ألفا، مقابل أكثر من 9 آلاف وفاة بالفيروس، رغم تكثيف حملات التطعيم التي انطلقت منتصف شهر مارس الماضي.ووصفت السلطات التونسية الوضع الوبائي بالخطير جدا، ودعت السلطات التونسيين إلى التسجيل في منظومة التطعيم ضد الفيروس الذي يسير بنسق بطيء.وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن "الوضع الوبائي أضحى خطيرا جدا"، لافتا إلى أنه "لا مجال للمزيد من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية. لقد لاحظنا ارتفاعا في نسب الإصابة وناهزت نسبة التحاليل الإيجابية 23 بالمائة وهو مؤشر غير مطمئن، كما نسجل تزايدا يوميا في نسق الوفيات.وأضاف مهدي خلال المؤتمر صحفي: أن طاقة استيعاب أسِرّة الإنعاش بالمستشفيات بلغت 80 بالمائة، مما يعني أن المستشفيات قد تعجز عن استقبال وإيواء مصابين جدد قريبا.