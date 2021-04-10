تغريم «على بابا» 18.34 مليار يوان صينى لانتهاكات تشريعات مكافحة الاحتكار

أعلنت المديرية الصينية للتحكم بالسوق تغريم شركة "علي بابا" بـ18.34 مليار يوان (2​​​.78 مليار دولار) بسبب انتهاكات لتشريع مكافحة الاحتكار.وجاء في بيان المديرية: "وفقًا لمادتي 47 و48 لقانون مكافحة الاحتكار، ومع مراعاة طابع، مدة ونطاق نشاط شركة "علي بابا غروب" الغير شرعي... قررت المديرية فرض غرامة بنسبة 4 بالمئة من قيمة المبيعات الداخلية للشركة في عام 2019 التي بلغت 455.712 مليار يوان، لتبلغ الغرامة 18.228 مليار يوان".وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت أمس الجمعة، إن السلطات الصينية أجبرت مدرسة أعمال نخبوية يدعمها رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة "علي بابا" على وقف التسجيل.