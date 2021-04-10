«الأكسجين الطبى».. العلاج السحرى لحالات كورونا الحادة

أكدت دكتورة جانيت دياز، رئيس الرعاية السريرية بمنظمة الصحة العالمية، في إجابة عن سؤال وجهته إليها فيسميتا جوبتا سميث، في الحلقة رقم 33 من المجلة المتلفزة "العلوم في خمس"، التي تبثها منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي دارت حول استخدامات الأكسجين الطبي في علاج كوفيد-19 ومدى أهميته: "أن الأكسجين الطبي هو علاج أساسي لحالات كوفيد-19 الحادة"، موضحة أنه عندما يصاب شخص بحالة حادة فإن مستويات الأكسجين يمكن أن تنخفض في الجسم لدرجة لا يتوافر خلالها ما يكفي لقيام خلايا الجسم بوظائفها الطبيعية.وقالت دكتورة دياز: "إنه إذا ظلت مستويات الأكسجين منخفضة لفترة طويلة، أو لم يتم دعمها بأكسجين طبي، فإن الخلايا نفسها تتوقف عن العمل بشكل جيد، ثم تتوقف عن العمل تمامًا ويمكن أن تموت الخلايا بالفعل".وأضافت دكتورة دياز: "إذن، فإن الأكسجين الطبي النقي يعد العلاج المنقذ لحياة مرضى كوفيد-19،" موضحة أن المريض يستنشق الأكسجين الطبي المركز للحفاظ على مستوى طبيعي من الأكسجين بما يسمح باستمرار أداء خلايا وأعضاء الجسم لوظائفها.