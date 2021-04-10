كوريا الجنوبية: حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تتجاوز 600 لليوم الثالث

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي وهو أعلى مستوى لها، حيث تحذر السلطات الصحية من أن البلاد قد تكون في بداية موجة رابعة من الإصابات.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 677 حالة إصابة جديد بكوفيد 19-، بما في ذلك 662 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 108945 حالة.وهذه الحصيلة أكبر قليلًا من حصيلة أمس الجمعة التي بلغت 671 إصابة، لكنها تشكل انخفاضًا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ عند 700 حالة جديدة يوم الخميس.كما سجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة واحدة بكوفيد19- ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1765 حالة وفاة.