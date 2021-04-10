الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الجمعة نزولا من 21 حالة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان اليوم السبت أن جميع الحالات وافدة من الخارج.وسجلت اللجنة أيضا 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض انخفاضا من 12 حالة يوم الخميس. ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90400 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.