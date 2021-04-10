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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مينا سوفارى تنجب أول طفل لها من زوجها مايكل هوب

السبت 10/أبريل/2021 - 07:28 ص
مينا سوفاري
مينا سوفاري
وكالات
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أكدت الممثلة الأمريكية مينا سوفاري أنها أنجبت طفلها الأول من زوجها مايكل هوب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأطلق الوالدان اسم ألكسندر هوب على طفلهما. وأكد وكيل سوفاري لمجلة "بيبول" أن "الطفل والأم بصحة جيدة للغاية"

وتحدثت سوفاري نجمة فيلمي "رومر هاز ات" و"أمريكان بيوتي"، البالغة من العمر 42 عاما، لمجلة بيبول العام الماضي حول كفاحها من أجل الحمل.

وأوضحت الممثلة في ذلك الوقت أنها ظلت تتوقع حدوث الحمل إلا أنه لم يحدث عندما كانت تنتظر حدوثه، الأمر الذي تسبب في شعورها بالإرهاق والتوتر.

وأضافت أنها علمت أنها حامل بعد أن هدأت بعض الشيء وتوقفت عن التركيز على أمر الحمل.

وقالت "كان علي أن أتعلم كيف أتعامل بطريقة مختلفة مع شهيتي وعادات نومي وعدم دفع نفسي لطلب المساعدة - كل هذه الأشياء صعبة على امرأة مستقلة!".

وعلى الرغم من أن الزوجين، اللذين تزوجا في عام 2018، كانا يأملان في بناء أسرتهما، إلا أن سوفاري اعترفت بأن الحمل كان مفاجأة.

وقررت سوفاري وزوجها هوب في العام الماضي البدء بنشاط في محاولة الإنجاب - وما تلا ذلك هو شهور من الاضطرابات العاطفية التي قوبلت بنوع من خيبة الأمل.

وتابعت سوفاري آنذاك إن الضغط كان كبيرا بسبب عمرها مشيرة "عمري 41 عاما وهناك دائما الشعور أنني كبرت كثيرا واقتربت من الموت ثم الشعور بتمني التوفيق وإمكانية حدوث الحمل"، وقد أدى التوتر المتزايد واختبارات الحمل السلبية المستمرة إلى جعل سوفاري تتراجع عن توقع الحمل.

وأضافت سوفاري أنها سئمت من التركيز على أمر الحمل وبالتالي الشعور بالتوتر وبدأت في التركيز على عملها، حيث سافرت إلى جورجيا في منتصف يوليو لتصوير عمل فني وهناك كانت المفاجأة حيث اكتشفت أنها حامل.

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