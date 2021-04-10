ألمانيا تسجل 42 إصابة بجلطة دموية بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا

قال معهد بول إيرليش الألماني لسلامة اللقاحات، إنه تم حتى الآن تسجيل 42 حالة يشتبه في إصابتها بجلطات دموية نادرة في ألمانيا بعد التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-).وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم تسجيل 42 حالة من حالات "تجلط الجيوب الأنفية الوريدية الدماغية" وهي حالات نادرة للغاية حتى 2 أبريل. كما تم رصد عدم وجود صفائح دموية في الدم في 23 حالة.وباستثناء سبع حالات، كان المصابون من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و63 عامًا. ومع ذلك، وفقًا لمعهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض، تم إعطاء اللقاح للنساء بنسبة أكثر من الرجال.وكانت حالات الذكور بين المرضى تتراوح أعمارهم بين 24 و58 سنة.