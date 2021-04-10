مهرجان «مسرح بلا إنتاج» يعلن شروط المشاركة بدورته الـ11

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان (مسرح بلا إنتاج) الدولي، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، شروط المشاركة بالدورة الـ11 من المهرجان، المقرر إقامته في الفترة من (20 إلى 26 أغسطس القادم) بمدينة الإسكندريومن أبرز الشروط الخاصة بالدورة الحادية عشرة من المهرجان، ضرورة أن لا يحتوي العرض المسرحي المقدم على أي مشاهد خارجة أو خادشة للحياء، ويجب أن لا تقل مدة العمل المسرحي عن 30 دقيقة ولا تزيد على 75 دقيقة، ويفضل أن يعتمد العرض المتقدم للمشاركة على صورة بصرية أو جسدية بجانب الوسيط الكلامي حتى يسهل على المتفرج تلقى العرض في حال كانت اللغة الكلامية المستخدمة غير العربية أو الإنجليزية.وحددت إدارة المهرجان يوم 10 مايو المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات الفرق الراغبة للمشاركة بعروضها المسرحية بالدورة الحادية عشرة،على أن يتم الإعلان عن الفرق التي تم اختيارها وتأهيلها للمشاركة بالمهرجان في 15 مايو المقبل.مهرجان (مسرح بلا إنتاج) الدولي تقام دورته الـ 11 تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة المخرج جمال ياقوت، ويديره الفنان إبراهيم الفرن.