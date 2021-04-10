رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام ناشطة مغربية بـ«إهانة» الشرطة

السبت 10/أبريل/2021 - 07:23 ص
الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
وكالات
طباعة
وجهت لناشطة مغربية تهمة "إهانة" الشرطة، حيث ادعت اعتداء عناصر الأمن عليها جنسيا خلال تظاهرة للأساتذة المتعاقدين للمطالبة بدمجهم في القطاع العام في مارس الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أوقفت نزهة مجدي مع محتجين آخرين خلال تظاهرة شارك فيها بضعة مئات، وبعد توقيفها ليومين، وجهت لها الخميس مع 19 موقوفا آخرين تهم "خرق حالة الطوارئ الصحية" و"التجمهر غير المسلح بغير رخصة" و"إهانة القوة العامة بأقوال قصد المس من شرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، وفق ما أفادت محاميتها سعاد البراهمة.

ونزهة مجدي هي الوحيدة بين الموقوفين التي وجهت لها تهمة "إهانة هيئة منظمة".

وكانت مجدي قد صرحت لوسائل إعلام محلية بأنها تعرضت على غرار متظاهرات أخريات إلى "التحرش الجنسي" و"ملامسة منطقة حساسة في جسدها" من عناصر أمن خلال تظاهرة.

وأفادت المحامية سعاد البراهمة بأن "نزهة مجدي تجرأت على التحدث علنا ضد العنف الجنسي وعوض حمايتها تجد نفسها أمام اتهامات لا أساس لها"، وأوضحت أنه ينتظر عقد المحاكمة في الرباط في 20 مايو.

ووظف نحو 85 ألف أستاذ اعتبارا من عام 2016 بعقود مؤقتة، وبدء المتعاقدون عام 2019 إضرابا طويلا ونظموا تظاهرات حاشدة جرى أغلبها دون حوادث، وفي الأخير تقرر دمجهم في مديريات التعليم الجهوية بعقود دائمة، لكنهم أطلقوا بداية 2021 سلسلة إضرابات جديدة واحتجاجات استنكارا لـ"وضعهم الهش"، ويطالبون بدمجهم في الوزارة لتحقيق الأمن الوظيفي.

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى

ريادة الأعمال الرقمية وإستشراف المستقبل بالأعلى للثقافة