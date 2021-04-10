أوكرانيا تستبعد تكرار مجزرة سريبرينيتسا البوسنية على أراضيها

أكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي ريزنيكوف استحالة وقوع مجازر على أراضي بلاده، على غرار ما حدث في مدينة سريبرينيتسا البوسنية أثناء حرب البوسنة والهرسك عام 1995.وقال ريزنيكوف في حديث لقناة "أوكرانيا" التلفزيونية: "أولا لا توجد لدى أوكرانيا خطة لتحرير تلك الأراضي (بشرق البلاد) بالقوة، لأننا نتحدث دائما عن التسوية السياسية والدبلوماسية".وأضاف: "نحن لا نخشى تكرار مجزرة سريبرينيتسا لأننا لا يمكن أن نسمح بذلك"، مؤكدا على ضرورة تسوية النزاع بمنطقة دونباس جنوب شرقي البلاد في إطار رباعية نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية في مينسك.وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد حذر أوكرانيا من محاولة حسم قضية دونباس بالقوة، مشيرا إلى ما حدث في سريبرينيتسا في البوسنة والهرسك في التسعينات من القرن الماضي.يذكر أن مدينة سريبرينيتسا البوسنية شهدت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص معظمهم من المسلمين في يوليو 1995، بعد سيطرة قوات صربية بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش على المدينة.وأصدرت المحكمة الدولية لشؤون يوغسلافيا السابقة في لاهاي عددا من أحكام الإدانة في جرائم حرب بحق ملاديتش وزعيم صرب البوسنة رادوفان كارادجيتش.