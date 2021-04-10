البرازيل تسجل 3693 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، و93317 إصابة جديدة.وارتفع إجمالي وفيات كورونا في البرازيل حسب الإحصاءات الرسمية التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة إلى 348 ألفا، و718 حالة.كما وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 13 مليونا و373 ألفا و174 حالة.وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.