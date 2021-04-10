ريادة الأعمال الرقمية وإستشراف المستقبل بالأعلى للثقافة

عبر تطبيق زووم٬ يبث المجلس الأعلي للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة أونلاين٬ بعنوان "ريادة الأعمال الرقمية وإستشراف المستقبل"٬ والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس.يدير الندوة الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار وريادة الأعمال - وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة. ويشارك بها كل من: الدكتور مصطفى نجيب- خبير الهندسة بالشركات العالمية العاملة فى الابتكارات - المهندسوليد حماد - الخبير بكبرى شركات التكنولوجيا العالمية.وتتناول الندوة موضوع ريادة الأعمال حيث ليس غريبًا أن يتنامى الاهتمام بريادة الأعمال خلال الحقب الأخيرة الماضية، إذ أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا أدي لوجود منافسة كبيرة وفرص أمام الشباب مما أسهم في زيادة الاهتمام بريادة الأعمال، والإقبال على تأسيس المشروعات الخاصة الريادية منها والتي تهتم بخدمة المجتمع، ويعتمد نجاح منظومة ريادة الأعمال على رفع كفاءة العامل البشري وتعزيز الابتكار وتنمية المجتمع والنمو الإقتصادي القائم على الريادة القيمية، ذلك بهدف رسم خريطة مستقبل ريادة الأعمال والثقافة الرقمية في ظل المنافسة العالمية لإجتذاب العقول والإبتكارات.تقام الندوة من خلال برنامج زووم؛ وتبث مباشرة عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على الفيسبوك.