عرض فيلم The Conversation بجزويت الإسكندرية

ينظم نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكتدرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل The Conversation أو «المحادثة» للمخرج فرانسيس فورد كوبولا.الفيلم من إنتاج سنة 1974، وتبلغ مدة عرضه 110 دقيقة٬ من بطولة جين هاكمان٬ وجون كازال٬ سيندي ويليامز وهاريسون فورد.تدور أحداث الفيلم حول خبيبر التنصت «هاري كاول»٬ ويلعب دوره جين هاكمان٬ الذي يعرف الجميع براعته، ويستأجره الكثيرون لتسجيل محادثات معينة.وبما أنه يعرف قدرات أجهزته فإنه يعيش في حالة بارانويا دائمة، شقته خالية من الأثاث تمامًا ليسهل عليه اكتشاف أي جهاز مدسوس، ولا يستعمل إلا أجهزة الهاتف العمومي فقط؛ فلا يحتفظ بهاتف في شقته، وهو مولع بالعزف على الساكس في شقته على أسطوانات الجاز التي يملكها سرعان ما يصاب بأزمة ضمير عندما يشك في مقتل زوجين يتجسسن عليهما٬ فماذا هو فاعل حيال هذه الجريمة٬ وهل ستغير في مسار حياته ومصيره أم لا ؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الفيلم.