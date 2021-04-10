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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز مكافحة الأمراض: الأمريكيون تلقوا 178.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 04:17 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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ذكر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الأمريكيين تلقوا 178 مليونا و837781 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد حتى صباح الجمعة.

وأضاف المركز الأمريكي أنه تم توزيع 233 مليونا و591955 جرعة.

وتزيد هذه الأرقام عما ذكرته المراكز في 8 أبريل وبلغت 174 مليونا و879716 جرعة حصل عليها الأمريكيون بعد توزيع 229 مليونا و398685 جرعة.

وقالت الوكالة إن 114 مليونا و436039 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل في حين حصل 68 مليونا و202458 شخصا على جرعتين حتى الجمعة.

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