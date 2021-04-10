اليوم.. فصل الكهرباء عن السنطة بالغربية

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، عن فصل التيار الكهرباء، من محطة محولات السنطة، اليوم السبت، من الساعة السابعة صباحًا إلى العاشرة صباحًا، وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى للوحة.وأوضح المهندس أشرف الحسينى أبوهرجة رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمدينة السنطة هى، مناطق السنطة البلد، والمركز، والمستشفى، والسكة الحديد، وطريق كفركلا الباب، وبنك مصر، ووسط البلد.وأضاف، خطوط الريف تتضمن قرى، مسهلة، وشندلات، وشنراق، وبلكيم، والجميزة، والعزب التابعة والمجاورة لتلك القرى.