هزة أرضية بقوة «5.2 ريختر» تضرب اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر فجر السبت جنوب جزيرة كيوشو اليابانية جنوب غربي البلاد، دون أن تترك أي خطر لحدوث تسونامي أو هزات ارتدادية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار المكتب الوطني للأرصاد الجوية في اليابان، إلى أن "مركز الهزة وقع بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمحافظة كاجوشيما".وأضاف: "مركز الهزة وقع على عمق حوالي 20 كم تحت قاع المحيط".ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.