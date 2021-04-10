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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: لا توصية باستبدال لقاح كورونا بين الجرعتين الأولى والثانية

السبت 10/أبريل/2021 - 03:46 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تستطيع تقديم توصيات بإمكانية استبدال نوعية اللقاحات المضادة لكورونا بين الجرعتين الأولى والثانية منها.

وأشار متحدث باسم الصحة العالمية إلى أن خبراء المنظمة "لا يمتلكون معطيات عملية كافية تؤكد أو تنفي فعالية مثل هذا الأمر، فلا يمكننا حاليا التوصية بتبديل اللقاح".

وأكدت المنظمة على أن "تلقي جرعة واحدة من اللقاح لا يكفي لتأمين حماية كافية، وعلى السلطات الصحية تأمين جرعة ثانية".

من جهتهم، قال خبراء الصحة في بلجيكا إن "باستطاعة الذين تلقوا الجرعة الأولى من "أسترازينيكا"، ولم تظهر عليهم أي آثار جانبية، تلقي الجرعة الثانية منه بكل أمان".

ويأتي تصريح المنظمة، عقب إعلان عدة دول أوروبية عن "إمكانية إعطاء لقاح مختلف كجرعة ثانية، لبعض من تلقوا جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا" في أعقاب توصيات لاستخدامه لمن بلغوا 60 عاما فأكثر".

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