رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تكافح بقعة نفط قرب شواطئها

السبت 10/أبريل/2021 - 04:23 ص
عمان
عمان
وكالات
طباعة
تمكنت هيئة البيئة في سلطنة عمان من التعامل مع بقعة نفط شمال ميناء صحار، قدرت رقعتها بحوالي 8 أميال بحرية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الأخصائي بشؤون البيئة بمركز مراقبة عمليات التلوث عبدالله بن سعيد البوصافي، إنه "تم تنفيذ عمليات المسح والمراقبة البحرية والجوية للمنطقة بغية تحديد المصدر والكميات المتسربة وتتبعها".

وأضاف: "تم إبلاغ المنشآت الحيوية بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية منشآتها والقيام بعمليات المكافحة في حال تعرضها لأي بقع نفطية".

وأكد أنه "تم رصد بقع نفطية بسيطة منتشرة في منطقة ميناء صحار، حيث تم التعامل معها بموجب خطة الاستجابة للميناء، كما أظهر المسح الجوي الذي نفذه سلاح الجو السلطاني العماني بقعتين من الزيت على موقعين مختلفين خارج المياه الإقليمية العمانية، إذ كانت البقعة الأولى على بعد ما يقارب 27 ميلا بحريا، والثانية على بعد 19 ميلا بحريا شرق ولاية لوى".

وأشار البوصافي، إلى أن "الهيئة وبالتعاون مع كافة الجهات تقوم بالعمل المتواصل لتحديد كميات هذه البقع النفطية، ووضع خطة استجابة لمكافحتها وتفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي بالهيئة متى استدعى الوضع ذلك.

وحول مصدر التلوث، أكد البوصافي أنه "لا يزال مجهولا، وجار العمل على تحديده"، مطمئنا الجميع بأن "هيئة البيئة تعمل على الرصد والتعامل مع أي آثار بيئية قد تنجم عن التسرب".

موضوعات متعلقة

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد


الصور

image description

انهيار منزل قديم وجزء من آخر غرب أسيوط دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى

ريادة الأعمال الرقمية وإستشراف المستقبل بالأعلى للثقافة

عرض فيلم The Conversation بجزويت الإسكندرية

الشاعرة السورية وداد نبى بضيافة منصة الفن المعاصر