«الصحة البرازيلية» ترسل ممثلين عنها إلى روسيا للاطلاع على إنتاج لقاح «سبوتنيك V»

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن مسؤولين من هيئة الصحة «أنفيزا» سيطلعون الأسبوع المقبل في روسيا على سير إنتاج لقاح «سبوتنيك V» المضاد لكورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، أشارت الوزارة إلى أن الهدف من العملية استيضاح أسئلة تتعلق بأساليب الإنتاج اللازمة للتقدم بطلب الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح الروسي واستيراد البرازيل له.وأعلن مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن الأخير تحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي حول تسجيل لقاح «سبوتنيك V» الروسي في البرازيل، وتنظيم توريده وإنتاجه هناك.يأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد للإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل، التي سجلت أكثر من 13 مليون إصابة وأكثر من 330 ألف وفاة.