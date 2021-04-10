النرويج.. إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا رغم تطعيمهم

أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن 7 أشخاص في إحدى المدن في النرويج أصيبوا بفيروس كورونا على الرغم من تطعيمهم الكامل ضد الفيروس.وأفادت قناة "TV2" النرويجية بأن 14 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا في مركز غيوستادميور لرعاية المسنين بمدينة يسهايم، بينهم 7 أشخاص تم تطعيمهم في وقت سابق.وأعربت الدكتورة لورنس ياري فاتوي كبيرة الأطباء في البلدية التي تضم المدينة المذكورة، عن استغرابها إزاء "هذا العدد الكبير من المصابين بعد تلقيهم اللقاح".وأشارت إلى أن المصابين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل شهرين من الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى.وأكدت أن 3 من المصابين السبعة أصيبوا بالطفرتين البرازيلية أو الجنوب إفريقية، لكنها أشارت إلى أنه ليس بوسعها أن تقول إن اللقاح غير فعال ضد المتحورين المذكورين.وبعد قفزة في الإصابات في يسهايم، بدأ المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة بالعمل مع السلطات الصحية المحلية لمعرفة سبب إصابة الأشخاص في مركز الرعاية بالفيروس.