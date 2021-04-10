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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعرة السورية وداد نبى بضيافة منصة الفن المعاصر

السبت 10/أبريل/2021 - 01:51 ص
وداد نبي
وداد نبي
نضال ممدوح
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تحل الكاتبة الشاعرة وداد نبي٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة منصة الفن المعاصر "كاب"٬ في حوار يبث مباشر٬ بعنوان "الشعر: المكان والحرب والذاكرة"٬ حول تجربتها الشعرية بين سوريا وبرلين٬ ويدير الحوار الكاتب الروائي إبراهيم فرغلي.

درست الشاعرة الكردية السورية وداد نبي. الاقتصاد فى جامعة حلب.صدر لها مجموعتين شعريتين باللغة العربية: ظهيرة حب، ظهيرة حرب، والموت كما لو كان خردة. كما صدر لها مختارات شعرية باللغة الألمانية «قبل الثلاثين بقليل».

يشار إلى أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.

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