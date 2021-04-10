الشاعر نور الدين نادر بضيافة «اقرأ معانا».. الليلة

يحل الشاعر الشاب نور الدين نادر٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «نادر» مجموعة من قصائده الشعرية وهي: «هكذا قالت لي٬ الفجوة٬ جمل لا يركب العربة».ونور الدين نادر، انتخب سنتين مقرر جماعة الشعر بكلية دار العلوم، وكذلك مندوب بيت الشعر المصري بالجامعات المصرية، وبذلك يعد نور الدين أصغر شاعر مصري على مدونة موسوعة الشعر العربي «القصيدة كوم»، ونشر العديد من قصائده في الدوريات والمجلات المصرية والعربية.ومن إحدي قصائده نقرأ:وأنت يُغَالبك الآن لصُّ النعاسورائحةُ الوقت فوق السريروهذا الصفير صياحٌ لقولونك العصبيلأنكَ أضعفُ من أن تجاري جهد الصغارومخزونك الآن أضعفُ من هدنة مستعارةْوأضعفُ من أن توقِّفَ هذا الصداع المكررأضعفُ من كل شيء!