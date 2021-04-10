الشاعر نور الدين نادر بضيافة «اقرأ معانا».. الليلة
السبت 10/أبريل/2021 - 01:40 ص
نضال ممدوحطباعة
يحل الشاعر الشاب نور الدين نادر٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «نادر» مجموعة من قصائده الشعرية وهي: «هكذا قالت لي٬ الفجوة٬ جمل لا يركب العربة».
ونور الدين نادر، انتخب سنتين مقرر جماعة الشعر بكلية دار العلوم، وكذلك مندوب بيت الشعر المصري بالجامعات المصرية، وبذلك يعد نور الدين أصغر شاعر مصري على مدونة موسوعة الشعر العربي «القصيدة كوم»، ونشر العديد من قصائده في الدوريات والمجلات المصرية والعربية.
ومن إحدي قصائده نقرأ:
وأنت يُغَالبك الآن لصُّ النعاس
ورائحةُ الوقت فوق السرير
وهذا الصفير صياحٌ لقولونك العصبي
لأنكَ أضعفُ من أن تجاري جهد الصغار
ومخزونك الآن أضعفُ من هدنة مستعارةْ
وأضعفُ من أن توقِّفَ هذا الصداع المكرر
أضعفُ من كل شيء!
ونور الدين نادر، انتخب سنتين مقرر جماعة الشعر بكلية دار العلوم، وكذلك مندوب بيت الشعر المصري بالجامعات المصرية، وبذلك يعد نور الدين أصغر شاعر مصري على مدونة موسوعة الشعر العربي «القصيدة كوم»، ونشر العديد من قصائده في الدوريات والمجلات المصرية والعربية.
ومن إحدي قصائده نقرأ:
وأنت يُغَالبك الآن لصُّ النعاس
ورائحةُ الوقت فوق السرير
وهذا الصفير صياحٌ لقولونك العصبي
لأنكَ أضعفُ من أن تجاري جهد الصغار
ومخزونك الآن أضعفُ من هدنة مستعارةْ
وأضعفُ من أن توقِّفَ هذا الصداع المكرر
أضعفُ من كل شيء!